05 Eylül 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Manuel Fernandes yüksek uçtu!

Fernandes yüksek uçtu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.09.2020

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden , takımdan ayrılan Jose Sosa'nın yerini doldurmak için de arayışlarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen ile ilk temas kuruldu. İşte detaylar...

Jose Sosa'nın yerini doldurmak için radara alınan için ilk temas kuruldu. Ancak gelen bilgiler olumsuz. Fernandes'in menajerinin yüksek paralar istediği, cephesinin bütçe kriterini aşan bu rakamları karşılayamayacaklarını ilettiği öğrenildi. Portekizli yıldız isteklerini makul seviyeye çekerse yeniden görüşülecek. 34 yaşındaki Manuel'in bonservisi elinde bulunuyor.

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