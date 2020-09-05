Manuel Fernandes yüksek uçtu!

Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Trabzonspor, takımdan ayrılan Jose Sosa'nın yerini doldurmak için de arayışlarına devam ediyor. Son olarak gündeme gelen Manuel Fernandes ile ilk temas kuruldu. İşte detaylar...

Jose Sosa'nın yerini doldurmak için radara alınan Manuel Fernandes için ilk temas kuruldu. Ancak gelen bilgiler olumsuz. Fernandes'in menajerinin yüksek paralar istediği, Trabzonspor cephesinin bütçe kriterini aşan bu rakamları karşılayamayacaklarını ilettiği öğrenildi. Portekizli yıldız isteklerini makul seviyeye çekerse yeniden görüşülecek. 34 yaşındaki Manuel'in bonservisi elinde bulunuyor.

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