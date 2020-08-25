25 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Flavio Trabzon’a geldi

Flavio Trabzon’a geldi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Fırtına'nın, Brezilya'nın Bahia takımından transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha Flavio, dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak bastı.

Fırtına'nın, Brezilya'nın Bahia takımından transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha Flavio, dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak bastı. Daha önce KAP'a 4 yıllık anlaşma yaptığı bildirilen Flavio'nun imza töreni sonrası hemen takıma katılacağı öğrenildi.

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