Flavio Trabzon’a geldi

Fırtına'nın, Brezilya'nın Bahia takımından transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha Flavio, dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak bastı.

Fırtına'nın, Brezilya'nın Bahia takımından transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha Flavio, dün akşam saatlerinde Trabzon'a ayak bastı. Daha önce KAP'a 4 yıllık anlaşma yaptığı bildirilen Flavio'nun imza töreni sonrası hemen takıma katılacağı öğrenildi.

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