Trabzonspor'dan Alpaslan Öztürk'e kanca!
Yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor stoper arayışlarını yurt içine de çevirdi. Bordo-mavililerin hedefinde Göztepe ile istikrarlı maçlar oynayan 27 yaşındaki futbolcu var.
Karadeniz temsilcisinin geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaybetmesinde savunmadaki toplu ve bireysel hataların da payı büyüktü. Bordo-mavililer bu sezon aynı senaryoyu yaşamak istemiyor. Geçtiğimiz sezon ligin 2. yarısından itibaren Trabzonspor'da yardımcı antrenör olarak görev yapan Eddie Newton da teknik direktörlüğe gelir gelmez bu bölgeye takviye istemişti. Yönetim birçok isimle temaslarını sürdürürken yurt içinden bir isim de gündeme girdi: Alpaslan Öztürk. Göztepe formasıyla istikrarlı maçlar çıkaran 27 yaşındaki oyuncu için kulübüyle görüşmeler başladı. Maliyeti uygun olursa bordo-mavili renklere katılacak.
GOLCÜ STOPER
Alpaslan Öztürk'ün en önemli özelliği savunmada olduğu kadar hücumda da etkili. Göztepe formasıyla geçen sezon 24 maçta tam 7 gol attı. Bunların 4'ünü penaltıdan ağlara yolladı. 1'i sağ ayakla, 2'si de kafayla olmak üzere 3 defa daha ağları sarstı.
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