02 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da rota Camara'ya çevrildi!

Rota Camara'ya çevrildi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

’de sürekli problem çıkması üzerine rotasını ’ya kırdı. 22 yaşındaki yıldız isim için ile görüşmeler başladı.

Bordo-mavililer orta sahasını Anders Trondsen ve Flavio'yu alarak güçlendirmişti. İki transferde maçında geçer not alırken teknik direktör Eddie Newton stoper ile birlikte bu bölgeye hala takviye gerektiğini ifade etmişti. 'un uzun süredir istediği İvan Marcone'de hem kulübü sorun çıkartıyor hem de oyuncunun koronavirüs testi negatife dönmediği için karantina süresi uzuyor. Fırtına, alternatif isimlerle görüşmeye başladı.

İLK ÖNERİ DÜŞÜK BULUNDU

Trabzonspor, Saint Etienne ile Wahbi Khazri için görüşürken gündeme Mahdi Camara da girdi. Bordo-mavililer 22 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için yeşil- beyazlı ekibe ilk teklifini yaptı. Ancak Fransız basınında çıkan haberlere göre ekibinin önerisinin ilk etapta düşük bulunduğu belirtildi. Camara'nın Saint Etienne ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Fransız kulübü 2 milyon euro istiyor. Fırtına 1.2 milyon önerdi.

PAS USTASI

Camara dinamik bir oyuncu. Rahat top kazanıyor. Pas ortalaması yüzde 90'ın üzerinde.Tekniği ve oyun aklı yüksek. Fizik kalitesini 90 dakikaya yayabiliyor. Geliştirmesi gereken özelliği olarak skora daha fazla katkı yapması gösteriliyor.

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