Sörloth pahalı geldi
Bild: Leipzig,Trabzon’un 20 milyon euro’nun üstündeki talebini fazla buldu ama vazgeçmiş değil.
Leipzig'in Alexander Sörloth transferini beklemeye aldığı ifade edildi. Bild'deki haberde, Alman ekibinin Trabzonspor'un 20 milyon euro'nun üzerindeki bonservis bedeli talebini fazla bulduğu ve alternatiflere yöneldiği bildirildi. Fiorentina'dan Vlahovic ile Zagreb'den Petkovic'i takibe alan Leipzig'in Sörloth'tan hala vazgeçmediği de ifade edildi. Trabzonspor, istediği teklif gelirse 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp Sörloth'tan 14-15 milyon euro kar planlıyor.
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Sörloth, geçtiğimiz sezon 44 maçta 33 gol atarken, 11 de asist gerçekleştirdi.
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