03 Eylül 2020, Perşembe

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Son dakika: Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması!

Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.09.2020 Giriş Tarihi: 03.09.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren , internet sitesinden yaptığı açıklama ile 1 futbolcusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Eddie Newton yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren , internet sitesinden yaptığı açıklamada 1 futbolcusunun testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun COVID-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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