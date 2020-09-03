Son dakika: Trabzonspor'dan corona virüsü açıklaması!

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, internet sitesinden yaptığı açıklama ile 1 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Eddie Newton yönetiminde gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, internet sitesinden yaptığı açıklamada 1 futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış; pozitif vakaya rastlanmamıştır. Daha önce sonuçları pozitif çıkan ve ev izolasyonuna alınan iki oyuncumuza da yeniden test yapılmış olup, bir oyuncumuzun COVID-19 testi pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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