02 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Marcone’li Boca krizde

Marcone’li Boca krizde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

’da İvan Marcone transferinde dertler bitmiyor.

ile ilerleme kaydedilemezken 30 yaşındaki futbolcunun ikinci corona virüsü testi de pozitif çıkmıştı. Bu arada Boca'da corona virüsü iyice yayıldı. Kulüpte 14'ü futbolcu, 5'i teknik ekipten 19 kişi karantina altında.
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