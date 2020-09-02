02 Eylül 2020, Çarşamba
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Osorio-Hugo tamam
Portekiz basını Osorio’nun, Brezilyalılar da Vitor Hugo’nun Fırtına ile anlaştığını duyurdu. İki habere göre imzalar yakın.
Karadeniz temsilcisi, savunma hattını baştan sona yeniliyor. Sağ bek Joao Pereira ile sözleşme yenileyen Trabzonspor, stoperde Manuel Da Costa ve Majid Hosseini'yi satmayı planlıyor. Teklif gelirse Gaston Campi de gönderilecekler arasında. Teknik direktör Eddie Newton'ın isteği doğrultusunda kadroya katılmak istenen iki isim Yordan Osorio ve Vitor Hugo. İki oyuncu için de güzel haberler geliyor. Portekiz basını, Porto'nun oyuncusu olan Osorio için iki kulübün anlaştığını, futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralancağını duyurdu. Brezilya basını da Trabzonspor'un Vitor Hugo ile her konuda el sıkıştığını, başarılı stoperin kulübü Palmeiras'ın da ikna olmaya yaklaştığını yazdı.
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