02 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Bordo mavililer Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek

Bordo mavililer Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 Giriş Tarihi: 02.09.2020

Ağaoğlu ve futbolcular bugün Başkan Erdoğan'a ziyarette bulunacak.

'de bugün önemli bir zirve var. Bordo-mavili ekibin başkanı Ahmet Ağaoğlu ve futbolcular Başkan 'a ziyarette bulunacak. Ağaoğlu ve oyuncular bu görüşmede Türk futbolu ve 'daki gelişmelerle ilgili Başkan Erdoğan'a bilgiler verecek. Eski bir futbolcu olan Başkan Erdoğan ile Trabzonsporlu oyuncuların keyifli bir sohbet yapması bekleniyor.
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