01 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Sorun harcama limiti

Sorun harcama limiti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Trabzonspor'da transferlere ara verilmesinin sebebi harcama limiti. Fırtına'nın 2 milyon euro'luk bir limiti kaldı.

Trabzonspor'da transferlere ara verilmesinin sebebi harcama limiti. Fırtına'nın 2 milyon euro'luk bir limiti kaldı. Trabzonspor 3 oyuncuyu yollayarak ekonomik rahatlama istiyor. Bunlar 1.1 milyon euro kazanan Guilherme, 600 bin euro'ya oynayan Hosseini ve 450 bin euro alan Da Costa. Hosseini ve Da Costa'dan gelecek parayla limit daha da açılacak.
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