İşlenmemiş elmas: Plaza
Ekvadorlu forvet, gücü ve fuleli deparlarıyla göz kamaştırıyor. Eddie Newton, eksikleri üzerinde durup bu büyük potansiyeli kullanışlı hale getirmeye çalışıyor.
Trabzonspor'un Valladolid'ten kiraladığı Stiven Plaza, Samsunspor maçıyla ilk kez sahaya çıktı. Ekvadorlu forvet ilk maçında tabelayı değiştirecek hamleler yapamasa da büyük bir potansiyeli olduğu hemen gözlendi. Topu aldığında Thierry Henry gibi hızlanan, gücü ve fuleli deparları ile çabuk mesafe kat eden Ekvadorlu futbolcunun önemli eksikleri de var. Eddie Newton da 21 yaşındaki yıldız adayının bu eksik yönlerini geliştirmek için kolları sıvadı. Topla buluşma noktaları, meşin yuvarlağı ayağına aldığında karar becerisi gibi birçok farklı konuda eğitimler veriyor. Newton 'işlenmemiş elmas' gibi gördüğü Plaza'nın doğru yönlendirmeyle çok farklı noktalara gelebileceğini düşünüyor.
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