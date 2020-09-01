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Abdulkadir Parmak: Daha iyi olacağız

Parmak: Daha iyi olacağız
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Giriş Tarihi: 01.09.2020

Orta sahanın önemli ismi Abdulkadir Parmak, hazırlık maçlarında alınan sonuçların çok önemli olmadığını söyledi.

Orta sahanın önemli ismi Abdulkadir Parmak, hazırlık maçlarında alınan sonuçların çok önemli olmadığını söyledi. Başarılı futbolcu "Şu anda bir değişim dönemindeyiz. Buna alışmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanda daha iyi olacağız. İddialımız büyük" ifadelerini kullandı.
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