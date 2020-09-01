Abdulkadir Parmak: Daha iyi olacağız

Orta sahanın önemli ismi Abdulkadir Parmak, hazırlık maçlarında alınan sonuçların çok önemli olmadığını söyledi.

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Ortasahanın önemli ismi Abdulkadir Parmak, hazırlık maçlarında alınan sonuçların çok önemli olmadığını söyledi. Başarılı futbolcu "Şu anda bir değişim dönemindeyiz. Buna alışmaya çalışıyoruz. İlerleyen zamanda daha iyi olacağız. İddialımız büyük" ifadelerini kullandı.