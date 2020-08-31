31 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

BB Erzurumspor - Trabzonspor hazırlık maçı iptal edildi!

Trabzonspor'dan iptal açıklaması! 5 Eylül...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor ortak bir karar alarak oynanacak hazırlık maçını iptal etti. B.B. Erzurumspor'da corona virüsü vakaları çıkması sonrası hazırlık karşılaşmasının iptal edildiği açıklandı.

Süper Lig ekipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile arasında yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan karşılaşma iptal edildi.

Mavi-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediye Erzurumspor'umuzun 05 Eylül Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edeceği , her iki kulübün ortak kararıyla iptal edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

4 VAKAYA RASTLANMIŞTI

Erzurumspor'da bu hafta ayrı ayrı uygulanan corona virüsü testlerinde toplam 4 futbolcunun Covid-19 testi pozitif sonuçlanmıştı.

TRABZONSPOR ÇAYKUR RİZESPOR İLE HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

Trabzonspor tarafından yapılan açıklamada, "B.B. Erzurumspor ile oynayacağımız hazırlık karşılaşması iki kulübün ortak kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Takımımız, 5 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile Çaykur Didi Stadyumu'nda hazırlık maçı oynayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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