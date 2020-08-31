31 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Claudio Baeza'nın peşinde

Fırtına'ya Şilili orta saha! Görüşmelere başlandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerin takımlarından Necaxa forması giyen için teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden , Mikel, Ndiaye ve Sosa'nın ayrılığı sonrasında orta alanı yeniden oluşturmak zorunda kalmıştı. Bu doğrultuda Flavio ile Trondsen'i renklerine bağlayan Karadeniz ekibi ön libero için de çalışmalarını hızlandırdı.
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat ilgilendiği transfer sürecinde bordo-mavililerin takımlarından Necaxa forması giyen için girişimlere başladığı iddia edildi. (Fanatik)

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