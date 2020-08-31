Trabzonspor Claudio Baeza'nın peşinde

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililerin Meksika takımlarından Necaxa forması giyen Claudio Baeza için teklif yaptığı iddia edildi. İşte detaylar...

Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Mikel, Ndiaye ve Sosa'nın ayrılığı sonrasında orta alanı yeniden oluşturmak zorunda kalmıştı. Bu doğrultuda Flavio ile Trondsen'i renklerine bağlayan Karadeniz ekibi ön libero için de çalışmalarını hızlandırdı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bizzat ilgilendiği transfer sürecinde bordo-mavililerin Meksika takımlarından Necaxa forması giyen Claudio Baeza için girişimlere başladığı iddia edildi. (Fanatik)

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