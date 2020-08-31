31 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Bankalar Birliği hariç borcu yok

Bankalar Birliği hariç borcu yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Trabzonspor'da başkan göreve geldiğinden beri 75 milyon euro'ya yakın ödedi.

Trabzonspor'da başkan göreve geldiğinden beri 75 milyon euro'ya yakın ödedi. Kulübün şu anda Bankalar Birliği'ne 107 milyon euro borcu bulunuyor.

BORSADA UÇTU

ekibinin hisseleri borsada yükseliyor. 342 milyon'dan 1 milyar 145 milyona kadar ulaştı. Yüzde 320 değer kazandı.

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