31 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Ekvadorlular yakın takipte

Ekvadorlular yakın takipte
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

Fenomen Ronaldo'nun keşfi Stiven Plaza, tarafından kiralık olarak kadroya katılmıştı.

Fenomen Ronaldo'nun keşfi Stiven Plaza, tarafından kiralık olarak kadroya katılmıştı. İlk maçını Samsun'a karşı oynadı. Ekvador basını, 21 yaşındaki oyuncunun performansını yeterli buldu.

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