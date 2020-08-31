Zafer Bayramı kutlandı

Trabzonspor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hem sosyal medya hesaplarından hem de antrenmanda kutladı. Sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla birlikte bir kutlama mesajı yayınlandı. İdmanda ise teknik direktör Eddie Newton ve oyuncular bayrağımızın etrafında birleşti.

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