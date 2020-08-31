31 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Zafer Bayramı kutlandı

Zafer Bayramı kutlandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.08.2020

'nı hem hesaplarından hem de antrenmanda kutladı.

, 'nı hem hesaplarından hem de antrenmanda kutladı. Sosyal medyada 'ün fotoğrafıyla birlikte bir kutlama mesajı yayınlandı. İdmanda ise teknik direktör Eddie Newton ve oyuncular bayrağımızın etrafında birleşti.

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