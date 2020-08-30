Osorio bitti bitiyor! Kiralık olarak gelecek
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor ile ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Bordo-mavililerin Porto forması giyen Osorio transferine sona yaklaştığı ve 26 yaşındaki stoperin kiralık olarak Karadeniz ekibine geleceği ileri sürüldü.
Karadeniz temsilcisi orta saha ve stopere takviyeler yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililerin gündemindeki isimlerden biri de Yordan Osorio. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, 26 yaşındaki savunma oyuncusu için Porto'ya satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Portekiz kulübünün de bu öneriye sıcak yaklaştığı kaydedildi.
OYUNCU İSTİYOR
Fotomaçın derlediği habere göre, Yordan Osorio, Trabzonspor'un kendisine olan ilgisine baştan beri sıcak yaklaşıyor. 26 yaşındaki Venezuelalı futbolcu, Karadeniz ekibiyle Porto'nun anlaşmasını bekliyor. Portekiz basınına göre bu görüşmeler kısa süre içinde olumlu şekilde sonuçlanacak ve Osorio, Trabzonspor'un yolunu tutacak. Böylece Fırtına sol bek Marlon'dan sonra savun
MARCONE'DE SORUN
Trabzonspor, orta sahasına Boca Juniors'tan İvan Marcone'yi istiyordu. İki kulüp arasında 10 gündür satın alma opsiyonuyla kiralama formülü üzerinde görüşmeler sürüyordu. Ancak TYC'nin haberine göre Arjantin kulübü fikir değiştirdi. Sadece satabileceklerini belirttiler.
HUGO BEKLEYİŞİ
Karadeniz ekibinin kadrosuna katmak istediği stoper Vitor Hugo için Palmeiras ile görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Eddie Newton, 29 yaşındaki futbolcu sol ayağını raket gibi kullandığı için Hugo'yu takımında görmeyi çok istiyor. Kiralama görüşmeleri devam ediyor.
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