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TRABZONSPOR

Alpaslan Öztürk ısrarı

Alpaslan Öztürk ısrarı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.09.2020

Yeni sezon öncesi transfer takviyelerini sürdüren bordo-mavililer, Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk için ısrarcı…

Geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için , Göztepe ile masaya oturacak. Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Öztürk için bordo-mavili takımın Göztepe'nin kapısını çalacağı ve resmi girişimlere başlayacağı belirtiliyor. 2018 yılında Göztepe'ye transfer olan Öztürk'ün, İzmir ekibiyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor.
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