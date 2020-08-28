Trabzonspor transferde 'fırtına' koparacak! Tam 6 oyuncu...

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 2. olarak bitiren Trabzonspor, kemik kadroya takviyeler yapıp gelecek sezon şampiyon olmak istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını yürüten bordo-mavili ekip, transferde fırtına koparmaya hazırlanıyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki 6 oyuncu ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 28.08.2020 23:21 ABONE OL