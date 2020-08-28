28 Ağustos 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Trabzonspor transferde 'fırtına' koparacak! Tam 6 oyuncu...

2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 2. olarak bitiren Trabzonspor, kemik kadroya takviyeler yapıp gelecek sezon şampiyon olmak istiyor. Bu kapsamda transfer çalışmalarını yürüten bordo-mavili ekip, transferde fırtına koparmaya hazırlanıyor. İşte Trabzonspor'un transfer listesindeki 6 oyuncu ve detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 23:21
ABONE OL
  • 1
  • 18
Trabzonspor transferde 'fırtına' koparacak! Tam 6 oyuncu...

Gelecek sezona iddialı bir kadro ile girmenin planlarını yapan Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Trabzonspor transferde 'fırtına' koparacak! Tam 6 oyuncu...

Son olarak Flavio'yu kadrosuna katan bordo-mavililer takıma katmayı planladığı isimler için girişimlerini sıklaştırdı.

  • 3
  • 18
Trabzonspor transferde 'fırtına' koparacak! Tam 6 oyuncu...

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fırtına, nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmenin planlarını yapıyor.

  • 4
  • 18
Trabzonspor transferde 'fırtına' koparacak! Tam 6 oyuncu...

BAŞKAN AĞAOĞLU'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 5
  • 18
Trabzonspor transferde 'fırtına' koparacak! Tam 6 oyuncu...

Ağaoğlu kulübün geleceği, planları ve transfer politikası hakkında konuşurken taraftarlara da önümüzdeki hafta 1-2 yeni transfer yapılacağının müjdesini verdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör