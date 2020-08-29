Samsunspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazırlık maçında Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Samsun ekibine galibiyeti getiren golleri Enes İslam İlkin ve penaltıdan İlyas Kubilay Yavuz kaydetti. Bordo-mavililerin tek golü ise Edgar Le'den geldi.
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takım, ilk hazırlık maçında Yılport Samsunspor'a konuk oldu.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maça Trabzonspor; Uğurcan Çakır, Nwakaeme, Sörloth, Ekuban, Campi, Flavio, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Pereira, Abdulkadir Parmak, Furkan Yıldırım 11'i ile çıktı.
Yılport Samsunspor ise mücadeleye Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Ercan Yazıcı, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen, Oğuz Gürbulak, Vukan Savicevic, Gökhan Alsan, Burak Çalık, Guido Koçer ve Ahmethan Köse 11'i ile başladı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
Trabzonspor ikinci yarıya Erce Kardeşler, Xavier, Marques, Abdülkadir Ömür, Trondsen, Kamil Ahmet Çörekçi, Edgar Le, Plaza, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan, Kerem Baykuş 11'i ile başladı. Maçın 61. dakikasında Trabzonspor'dan Kerem Baykuş'un yerine Salih Kavrazlı oyuna girdi.
Samsunspor'da da ikinci yarıda Furkan Köse, Ahmet Altın, Recep Burak Yılmaz, Cedric Serge, Ferhat Çulcuoğlu, Muhsin Yıldırım, İlyas Kubilay Yavuz, Onur Eriş, Enes İslam İlkin, Ceyhun Hidayet Çepnioğlu, Yunus Emre Çift görev alan isimler oldu.
Bordo-mavili ekipte 50. dakikada Edgar Le'nin kaydettiği gole Yılport Samsunspor, 54. dakikada Enes İslam İlkin ve 89. dakikada penaltıdan İlyas Kubilay Yavuz'un golleriyle cevap verdi.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
MAÇIN ÖZETİ
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