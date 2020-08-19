19 Ağustos 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Yeni colman Trondsen

Yeni colman Trondsen
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

Karadeniz devinin yeni transferi Anders Trondsen ilk idmandaki görüntüsüyle bordo-mavililerin unutulmaz ismi 'ı anımsattı.

Karadeniz devinin yeni transferi Anders Trondsen ilk idmandaki görüntüsüyle bordo-mavililerin unutulmaz ismi 'ı anımsattı. Saçına taktığı bantla Arjantinli futbolcuyu akıllara getirdi. Bordo-mavililer "Bandanayı taktıysa tamamdır. Belli ki kumaşı iyi" yorumu yaptılar.
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