Trabzonspor'dan Vitor Hugo hamlesi!
Yeni sezon öncesi stoper hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, aradığı ismi Brezilya'da buldu. Bordo-mavililer, Palmeiras forma giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo için harekete geçti. Yönetim, teknik direktörü Eddie Newton'ın transferi halinde savunmaya büyük güç katacağını belirttiği Brezilyalı stoper için Palmeiras ile pazarlık sürüyor.
Trabzonspor'da stoper transferi Vitor Hugo'ya endekslendi... Yönetimin listenin ilk sırasına aldığı Brezilyalı stoper için girişimler devam ediyor. Palmeiras ile pazarlıkları kıyasıya sürdüren bordo-mavililer, 29 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak savunmadaki sıkıntıyı çözmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre, teknik direktör Newton'un da bu transfere onay verdiği ve Hugo'nun gelmesi halinde defans hattında önemli bir lider kazanacaklarını söylediği belirlendi.
MARCONE'DE RAKİP ELCHE
Palmeiras'ın oynadığı son 8 maçta kadroda yer almasına rağmen sadece 1 kez forma şansı bulan Vitor'un da Trabzonspor'un teklifine sıcak baktığı gelen haberler arasında... Satın alma opsiyonlu kiralama için şartları zorlayan yönetim, Hugo olmazsa alternatiflere yönelecek. Fırtına'nın ilgilendiği bir başka isim Ivan Marcone'ye ise Elche de talip oldu. TYC Sport, 30 yaşındaki ön libero için Trabzonspor'un da Boca ile görüşmelerine devam ettiğini kaydetti.
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