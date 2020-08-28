28 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Flaş Malang Sarr iddiası! Trabzonspor...

Flaş Malang Sarr iddiası!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.08.2020

Bordo-mavili takım için dün bomba bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, 'ı kiralamak için ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü. 'ın bu transferi çok istediği öğrenildi.

Bordo-mavili takım için dün bomba bir iddia ortaya atıldı. Yönetimin, 'ı kiralamak için ile görüşmelere başladığı ileri sürüldü. 'ın bu transferi çok istediği öğrenildi. Chelsea, 21 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu ile dün 5 yıllık sözleşme imzalamış ve tecrübe kazanması için Sarr'ın bu sezon başka bir kulübe kiralanacağı belirtilmişti. Kariyerine Nice altyapısında başlayan Sarr, ekibinde forma giydiği 119 maçta 3 gol attı.

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