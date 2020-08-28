Abdulkadir Parmak: Yeni sezonda iki kupayı da istiyoruz
Trabzonsporlu futbolcu Abdulkadir Parmak, çok iyi çalıştıklarını belirtip, ekledi: Hedefimiz yeni sezonda hocamız Newton ile iki kupayı birden kazanmak.
Abdulkadir Parmak, kulüp medya merkezine açıklamalarda bulundu. Bordo-mavili futbolcu, Eddie Newton ile yeni sezonda hedeflerinin iki kupayı da almak olduğunu söyledi:
Geçtiğimiz sezon elimize büyük bir fırsat geçti. Çok rahat lider olabilirdik ama olmadı ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandık.
Newton ile ilişkimiz çok iyi. Çok başarılı olacağını düşünüyorum.
Bu sene lig 21 takım oldu. Ancak biz Trabzonspor'uz, çekincemiz yok. Hedefimiz iki kupayı birden almak.
Yeni gelenlere yardımcı oluyoruz. Takımda öyle bir aile duygusu var ki hiç yabancılık çekeceklerini düşünmüyorum.
Hep kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Görevim en iyisini yapmak.
İyi oynayınca teklifler gelmesi normal.
Avrupa hedefi herkesin vardır ama ben 25 yaşına geldim, yaşımın artık geçtiğini düşünüyorum.
TARAFTAR OLSA ŞAMPİYONDUK
Parmak, şampiyonluğu maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kaçırdıklarını da vurgulayarak, "Özellikle iç saha maçlarımızda taraftarımızdan çok büyük güç alıyorduk. Onlar bizim itici gücümüz. İçerde kaybettiğimiz puanları taraftarlarımız olsaydı büyük ihtimalle kazanacaktık. Aynı şekilde deplasmanda da çok etkilendik. Her deplasmanda taraftarımız var" ifadelerini kullandı.
SAÇLAR GİTTİ!
Saçlarını kestirmesiyle ilgili, "Biraz değişmiş gözükebilirim. Sıcaktan bunaldığım için kestirdim" diyen Abdulkadir, evlendiği için çok mutlu olduğunu da belirtti: "Evlilik çok güzel, tüm arkadaşlarıma tavsiye ederim."
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