27 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Marcone bekleyişi

Marcone bekleyişi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.08.2020

Karadeniz ekibi, İvan Marcone transferi için ile pazarlıklarını sürdürüyor. Her görüşmede iki kulüp arasındaki rakam daha da düşüyor.

Karadeniz ekibi, İvan Marcone transferi için ile pazarlıklarını sürdürüyor. Her görüşmede iki kulüp arasındaki rakam daha da düşüyor. Bordo-mavili yönetimin kısa süre içinde camiayı müjdeli haber vermesi bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcu da gelirse orta sahaya 3. yabancıyı almış olacak. Daha önce Anders Trondsen ve Flavio ile imzalar atılmıştı. Teknik direktör Eddie Newton yeni sistemini oturtmak için öncelikle bu bölgeye transfer istemişti.
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