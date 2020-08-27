27 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Atakan’a hücum

Atakan’a hücum
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.08.2020

Fırtına'nın Altınordu'dan renklerine kattığı Atakan Gündüz, A ile henüz resmi maça çıkmadı. Ancak buna rağmen 19 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan yakın ilgi olduğu ortaya çıktı.

Fırtına'nın Altınordu'dan renklerine kattığı Atakan Gündüz, A ile henüz resmi maça çıkmadı. Ancak buna rağmen 19 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan yakın ilgi olduğu ortaya çıktı. ve Belçika kulüplerinin geleceği parlak stoper için nabız yokladığı öğrenildi. Fırtına'nın, Atakan'ı göndermek gibi bir planı yok.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya sambacı stoper! Sol ayağı raket gibi... Fırtına'ya sambacı stoper! Sol ayağı raket gibi...
Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! Uğurcan ve Sörloth... Ağaoğlu'ndan transfer sözleri! "Uğurcan ve Sörloth..."
İşte Trabzonspor'un ilk yarı fikstürü İşte Trabzonspor'un ilk yarı fikstürü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör