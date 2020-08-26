26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Lille Serkan Asan'ı istiyor!
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı transfer eden Ligue 1 ekibi Lille, şimdi de bir başka Trabzonsporlu isme kancayı attı. Fransız temsilcisi, Zeki Çelik ile yolları ayırması durumunda Serkan için harekete geçecek.
Karadeniz ekibinden Yusuf Yazıcı'yı alan Lille'in bir başka bordo-mavili oyuncuya kanca attığı belirtildi. Kadrosunda Yusuf haricinde Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da barındıran Fransız temsilcisinin son gözdesinin Serkan Asan olduğu belirtildi. Lille, Zeki'nin Premier Lig'e gitmesi halinde 21 yaşındaki futbolcu için harekete geçecek.
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