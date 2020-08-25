25 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Edgar Le ‘beton’ gibi

Edgar Le ‘beton’ gibi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

’a dönen 26 yaşındaki yıldız, stoperler arasında en iyi durumdaki isim. Kısa sürede Eddie Newton’ın gözüne girdi.

ekibinin Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den renklerine bağladığı Edgar Le geçtiğimiz sezon Feyenoord'a kiralanmıştı. Bu sezon yeni teknik direktör Eddie Newton adı yine Hollanda ekibiyle anılan 26 yaşındaki stoper için "Onu bir görmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. Edgar, bordo-mavili takımın idmanlarında gösterdiği performansla diğer stoperleri solladı. İngiliz çalıştırıcı da şu anda takımın en iyi savunmacısı durumundaki Edgar Le'den vazgeçmeyi düşünmüyor. Yönetim, stopere en azından kaliteli bir isim ararken, Eddie Newton, Edgar'ın adını şimdiden 11'e yazmış durumda.

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