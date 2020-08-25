Marlon tam güçte

Trabzonspor'un yeni sol beki Marlon Xavier, sosyal medya üzerinden bordo-mavili taraftarlarla yakın iletişim halinde.

Trabzonspor'un yeni sol beki Marlon Xavier, sosyal medya üzerinden bordo-mavili taraftarlarla yakın iletişim halinde. 23 yaşındaki futbolcu, yüklediği idman fotoğrafının altına "Bir haftaya daha tam güçle başlıyorum" notunu düştü. Taraftarlar, bu kareyi çok beğendi.

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