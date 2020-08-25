25 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Formalara hücum

Formalara hücum
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

'un yeni sezon formalarına geçen yıl olduğu gibi akın var. Bordo-mavililer, sezonun üçüncü formasının tanıtımıyla birlikte kararlarını verdiler. TS Club'lar önünde uzun kuyruklar oluşurken formalar kapış kapış gidiyor.

'un yeni sezon formalarına geçen yıl olduğu gibi akın var. Bordo-mavililer, sezonun üçüncü formasının tanıtımıyla birlikte kararlarını verdiler. TS Club'lar önünde uzun kuyruklar oluşurken formalar kapış kapış gidiyor. Geçtiğimiz sezon üçüncü formaya büyük ilgi vardı. Bu sezon çubuklu, beyaz ve geçmişten esintiler taşıyan koyu renkli forma kafa kafaya gidiyor.

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