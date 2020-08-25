25 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

İki rakip belli oldu

İki rakip belli oldu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Fırtına'nın hazırlık maçı programları netleşti. Bordo-mavililer 29 Ağustos Cumartesi günü 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda 1. Lig'in yeni ekibi ile karşılaşacak.

Fırtına'nın hazırlık maçı programları netleşti. Bordo- mavililer 29 Ağustos Cumartesi günü 18.00'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda 1. Lig'in yeni ekibi ile karşılaşacak. 5 Eylül Cumartesi 17.00'de ise Kazım Karabekir Stadı'nda Süper Lig'e yükselen BB Erzurumspor ile oynayacak.

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