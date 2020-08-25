25 Ağustos 2020, Salı

TRABZONSPOR

Bol kahkahalı antrenman

Bol kahkahalı antrenman
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

'un hazırlıkları keyifli geçiyor. 48 yaşındaki teknik direktör Eddie Newton yönetimindeki çalışmada dün kahkaha sesleri eksik olmadı.

'un hazırlıkları keyifli geçiyor. 48 yaşındaki teknik direktör Eddie Newton yönetimindeki çalışmada dün kahkaha sesleri eksik olmadı. Eddie Newton ve oyuncuların keyfi bir hayli yerindeydi. Bordomavililerin hazırlıkları bugün de sürecek.

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