Bol kahkahalı antrenman

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları keyifli geçiyor. 48 yaşındaki teknik direktör Eddie Newton yönetimindeki çalışmada dün kahkaha sesleri eksik olmadı.

Trabzonspor'un yeni sezon hazırlıkları keyifli geçiyor. 48 yaşındaki teknik direktör Eddie Newton yönetimindeki çalışmada dün kahkaha sesleri eksik olmadı. Eddie Newton ve oyuncuların keyfi bir hayli yerindeydi. Bordomavililerin hazırlıkları bugün de sürecek.

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