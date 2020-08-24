24 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Norveç’te Sörloth krizi

Norveç’te Sörloth krizi
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.08.2020

Norveç 4 Eylül'de Oslo'da ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Norveç 4 Eylül'de Oslo'da ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanacak maç öncesi ev sahibi ekipte liste sıkıntısı patlak verdi. Ülkedeki mevcut karantina yönetmeliği nedeniyle, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden aday kadroya çağrılacak futbolculara 10 günlük karantina uygulanmak zorunda. Sörloth'a istisna tanınması için girişimler başladı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Doğan satış listesinde Doğan satış listesinde
Newton takımdan memnun Newton takımdan memnun
Da Costa gidecek Da Costa gidecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör