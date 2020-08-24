24 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Newton takımdan memnun

Newton takımdan memnun
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2020 Giriş Tarihi: 24.08.2020

Kariyerinde ilk kez bir takımın başında olarak girmeye hazırlanan , heyecanı ve sabırsızlığını oyuncularına da aşılamaya çalışıyor.

Kariyerinde ilk kez bir takımın başında olarak girmeye hazırlanan , heyecanı ve sabırsızlığını oyuncularına da aşılamaya çalışıyor. 48 yaşındaki İngiliz hoca, yaptığı çalışmalarla ilgili, "Oyuncularımla çalışmanın keyfini çıkarıyorum ve süreci yakından takip ediyorum. Henüz çalışmalara başlayalı çok kısa bir dönem oldu ama futbolcularımın performansından gerçekten çok memnunum. Bunların karşılığını ligde alacağız" ifadelerini kullandı.
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