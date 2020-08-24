Da Costa gidecek

Karadeniz devinin göndermek istediği Manuel da Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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TRABZONSPOR HABERLERİ

Karadeniz devinin göndermek istediği Manuel da Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim Newton'un takımda düşünmediği 34 yaşındaki Faslı stoperin menajeri ile birkaç güne kadar görüşecek. Da Costa için bazı Süper Lig kulüplerinin devrede olduğu iddia edilirken bunların başında Hatayspor geliyor.