24 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Da Costa gidecek

Da Costa gidecek
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Karadeniz devinin göndermek istediği Manuel da Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Karadeniz devinin göndermek istediği Manuel da Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim Newton'un takımda düşünmediği 34 yaşındaki Faslı stoperin menajeri ile birkaç güne kadar görüşecek. Da Costa için bazı Süper Lig kulüplerinin devrede olduğu iddia edilirken bunların başında Hatayspor geliyor.
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