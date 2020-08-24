24 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Doğan satış listesinde

Doğan satış listesinde
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Geçtiğimiz sezon başında alınan Doğan Erdoğan'dan kendisine kulüp bulması istendi.

Geçtiğimiz sezon başında alınan Doğan Erdoğan'dan kendisine kulüp bulması istendi. Birçok takımın ilgilendiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için bordo-mavili kulübün kolaylık sağlaması da bekleniyor. Doğan geçtiğimiz sezon toplamda 36 kez forması ile sahaya çıktı.
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