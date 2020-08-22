Trabzonspor'un yeni transferi Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden ve yeni hocası Eddie Newton ile antrenmanlarda sıkı çalışan Trabzonspor, bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor. Trabzonspor son olarak Flavio Medeiros'u KAP'a bildirdi. Taraftarlar merakla Flavio Medeiros'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, yeniden şampiyonluğa oynayacak genç ve rotasyonu bol bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililer son olarak Flavio Medeiros'u kadrosuna kattı. Peki, Flavio Medeiros kimdir? Yaşı kaç? Hangi pozisyonda oynuyor?
FLAVIO MEDEIROS KİMDİR?
Flavio Medeiros Brezilya'nın Santos şehrinde dünyaya geldi. 10 Şubat 1996 yılında doğan genç futbolcu 177 boyunda ve merkez orta saha mevkisinde görev yapıyor. Flavio, daha önce EC Vitoria U20, Ferroviaria, Boavista ve Santo Andre kulüplerinde oynadı. Flavio'nun en dikkat çeken özelliklerinden biri de iki ayağını da kullanabiliyor olması. Flavio Medeiros, geçtiğimiz sezon 9 maça çıktı ve 2 asist katkısında bulundu.
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