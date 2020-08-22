22 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü

Trabzonspor çalışmalarını sürdürdü
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

, hazırlıklarına 'nde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'ndeki antrenmanda futbolcular, 3 devre halinde 20'şer dakikalık hazırlık maçı oynadı.

Yarını dinlenerek geçirecek takım, hazırlıklarına 24 Ağustos Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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