22 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un genç forveti Muhammet Akpınar'da yırtık şüphesi!

Fırtına'da sakatlık şoku
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Yeni sezona hazırlanan 'un bugünkü idmanında talihsiz bir an yaşandı. Bordo-mavililerin genç forveti 'ın sakatlanırken, çapraz bağlarında yırtık şüphesinin olduğu öğrenildi.

'un genç forveti bugün idmanda şanssız bir sakatlık yaşadı.

Gelen ilk bilgilere göre 18 yaşındaki oyuncunun çapraz bağlarında yırtık şüphesinin olduğu belirtilirken, ilerleyen günlerde ödeminin dinmesiyle birlikte MR'a gireceği öğrenildi.


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