Trabzonspor Flavio'yu kadrosuna kattı!

Trabzonspor, Bahia forması giyen Flavio ile 4 yıllık anlaşıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bonservisine 1.2 milyon Euro ödenen Brezilyalı oyuncu, Fırtına'dan senelik 750 bin Euro kazanacak. Bordo-mavililerdeki son gelişmeleri A Spor muhabiri Yunus Emre Sel aktardı.

ABONE OL