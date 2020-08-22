22 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Karadeniz temsilcisi antrenmanlarına devam ediyor. Bordo-mavililer teknik direktör Eddie Newton yönetiminde idmanlarını sürdürüyor.

Karadeniz temsilcisi antrenmanlarına devam ediyor. Bordo-mavililer teknik direktör Eddie Newton yönetiminde idmanlarını sürdürüyor. Oyuncuların keyifli olmaları dikkat çekiyor. Sezonu yeni açan Karadeniz ekibinde oyuncuların tatillerinde de kendilerine hazırlanan programlara uygun hareket ettikleri öğrenildi. Bu da antrenman kalitesini yükseltiyor
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