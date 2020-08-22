22 Ağustos 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Başarı ‘biz’ ile gelir

Başarı ‘biz’ ile gelir
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Başkan Ağaoğlu taraftara seslendi: ’nı kazanarak 10 yıllık hasretimizi dindirdik. Şampiyonluk da birlikten geçiyor.

Karadeniz temsilcisinde başkan Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinde bir yazı kaleme aldı. Geçen sezonun analizini yaparken, gelecek yılın röntgenini çekti. Ağaoğlu "Yarına daha umutlu, daha kararlı ve daha güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum. Geçen sezon 3 devreli bir lig oynadık. Karantina sonrasına denk gelen devrede istediğimiz sonuçları alamadık. Haksızlıklar yaşadık. Taraftarımıza hakları olan birincilik hayali armağan edemeden sezonu kapadık. Ancak uzun yıllardır süregelen kupa özlemimiz son buldu. 10 yılın ardından gelen , müzemizde ve gönüllerimizde farklı bir yere sahip olacaktır" dedi. Ağaoğlu gelecek sezon şampiyonluğun birlik ve beraberlikten geçtiğini belirtti. Taraftarın kulübe desteğinin sürmesini istedi
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