21 Ağustos 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fırtına yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.08.2020

Trabzonspor, 'de 2020-2021 sezonu öncesi hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde 'ndeki sabah antrenmanında futbolcular, dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Futbolcular, salonda gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında ise kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Trabzonspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Yarına daha güzel bir başlangıç yapacağız "Yarına daha güzel bir başlangıç yapacağız"
UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor... UEFA kulüpler sıralaması açıklandı! Beşiktaş, G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor...
Fırtına'nın Wahbi ısrarı Fırtına'nın Wahbi ısrarı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör