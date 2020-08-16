16 Ağustos 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Fırtına esmeye başladı

Fırtına esmeye başladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.08.2020

Bordo-mavililer, Real Valladolid'den aldığı forvet oyuncusu Stiven Plaza ile Rosenborg'dan renklerine bağladığı orta saha Anders Trondsen'i Trabzon'a getirdi.

İki futbolcu gece yarısı şehre ayak bastı. İki oyuncunun sağlık testlerinde herhangi bir soruna rastlanmadığı belirtildi. Aynı zamanda COVID-19 testine de giren 19 yaşındaki Plaza ile 25 yaşındaki Trondsen yarın takımla birlikte yeni sezon çalışmalarına katılacak. Marlon da gece Trabzon'a ulaştı.

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