Burke'ye çifte kıskaç! Newton direkt temasta
İskoç hücumcu Oliver Burke için Trabzonspor teknik direktörü Eddie Newton eski kulübü West Bromwich Albion ile direkt temasta. WBA’nın hocası Bilic de ona “Türkiye’de kendini bulursun” diyor.
Trabzonspor'un bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Oliver Burke transferinde iki kulüp atbaşı gidiyor. İskoç basını, 23 yaşındaki futbolcunun Celtic'e geri döneceğini hatta işin son aşamada olduğunu yazarken, İngilizler ise bordo-mavili kulübün Eddie Newton ve Slaven Bilic kozlarını kullanarak ön plana geçtiğini duyuruyor. Daily Mail'in haberine göre Fırtına'nın yeni hocası Eddie Newton 2009-11 yılları arasında çalıştığı WBA ile Burke için direkt temas kurdu. Oyuncunun kendilerine kiralanması için Karadeniz ekibi yöneticilerine yardımcı oluyor. Şu anda WBA'yı çalıştıran Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in de kadrosunda düşünmediği Burke'ye "Trabzonspor senin için doğru tercih olur. Orada kendini bulursun" dediği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama