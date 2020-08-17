17 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Burke'ye çifte kıskaç! Newton direkt temasta

Burke'ye çifte kıskaç! Newton direkt temasta
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

İskoç hücumcu Oliver Burke için teknik direktörü Eddie Newton eski kulübü ile direkt temasta. WBA’nın hocası Bilic de ona “Türkiye’de kendini bulursun” diyor.

'un bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Oliver Burke transferinde iki kulüp atbaşı gidiyor. İskoç basını, 23 yaşındaki futbolcunun Celtic'e geri döneceğini hatta işin son aşamada olduğunu yazarken, İngilizler ise bordo-mavili kulübün Eddie Newton ve kozlarını kullanarak ön plana geçtiğini duyuruyor. 'in haberine göre Fırtına'nın yeni hocası Eddie Newton 2009-11 yılları arasında çalıştığı WBA ile Burke için direkt temas kurdu. Oyuncunun kendilerine kiralanması için Karadeniz ekibi yöneticilerine yardımcı oluyor. Şu anda WBA'yı çalıştıran Beşiktaş'ın eski hocası Slaven Bilic'in de kadrosunda düşünmediği Burke'ye "Trabzonspor senin için doğru tercih olur. Orada kendini bulursun" dediği öğrenildi.

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