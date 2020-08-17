Kamil Ahmet hazır

Trabzonspor'da nerede eksik varsa orada oynatılan Kamil Ahmet Çörekçi yeni sezona hazır. Tecrübeli oyuncu "Günümüz futbolunda mevki fark etmez. Kale hariç her yerde oynayabilirim. Trabzonspor forması altında ter dökmek büyük bir gurur" diye konuştu.

Trabzonspor'da nerede eksik varsa orada oynatılan Kamil Ahmet Çörekçi yeni sezona hazır. Tecrübeli oyuncu "Günümüz futbolunda mevki fark etmez. Kale hariç her yerde oynayabilirim. Trabzonspor forması altında ter dökmek büyük bir gurur" diye konuştu.

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