17 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Kamil Ahmet hazır

Kamil Ahmet hazır
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Trabzonspor'da nerede eksik varsa orada oynatılan Kamil Ahmet Çörekçi yeni sezona hazır. Tecrübeli oyuncu "Günümüz futbolunda mevki fark etmez. Kale hariç her yerde oynayabilirim. Trabzonspor forması altında ter dökmek büyük bir gurur" diye konuştu.

Trabzonspor'da nerede eksik varsa orada oynatılan Kamil Ahmet Çörekçi yeni sezona hazır. Tecrübeli oyuncu "Günümüz futbolunda mevki fark etmez. Kale hariç her yerde oynayabilirim. Trabzonspor forması altında ter dökmek büyük bir gurur" diye konuştu.

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