27 Ağustos 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Nwakaeme'den transfer cevabı! Fenerbahçe...

Nwakaeme'den transfer cevabı! Fenerbahçe...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.08.2020 Giriş Tarihi: 27.08.2020

Trabzonspor'da oldukça başarılı performans sergileyen Anthony Nwakaeme transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu ülke basınına yaptığı açıklamada Fenerbahçe'den bir teklifin gelmediğini ifade etti.

Fenerbahçe ile transfer söylentilerine karışan Nwakaeme, Nijerya'da yayınlanan Punch gazetesine konuştu ve bu iddiaları yalanladı. Yıldız futbolcu, Trabzonspor'da mutlu olduğunu söyledi.

Nwakaeme'den transfer açıklaması!

"AYRILMAK GİBİ BİR NİYETİM YOK"

"Medyada söylediğim iddia edilen bir çok şey duydum" diyen forvet oyuncusu, "Ben Trabzonspor'un oyuncusuyum, ayrılmak gibi bir niyetim yok" ifadelerini kullandı.

Haberde, Trabzonspor'un 6 milyon euro'luk teklifleri kabul edebileceği öne sürülürken; 31 yaşındaki futbolcu, "Sözleşmemin bitmesine 2 yıl var. Eğer ayrılmak zorunda olacaksam, kulübe resmi bir teklifin gelmesi geliyor" dedi.

2018'de 'in Hapoel Beer Sheeva takımından 1.1 milyon Euro'ya transfer edilen Nwakaeme, geçen sezon oynadığı 43 resmi maçta 14 gol atarken 11 de asist yaptı.

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