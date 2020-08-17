Chelsea'de liste başı Uğurcan Çakır!
Kaleci arayışlarını sürdüren Chelsea'de 3 aday var. Henderson, Onana ve Uğurcan'ı listesinde bulunduran İngiliz devinde teknik direktör Frank Lampard, ilk sıraya Trabzonspor'un genç file bekçisini yazdı.
Trabzonspor'un yıldızlarına teklif yağarken, yönetim sadece güvenilir alternatifleri olduğu için Uğurcan Çakır'ın gidişine sıcak bakıyor. O da ancak istenilen bonservis bedeli gelirse. Karadeniz temsilcisi, 24 yaşındaki eldiven için 20 milyon euro'nun altındaki teklifleri dinlemiyor. Bu sebeple Leicester City ve Sheffield United'ın önerileri geri çevrilmişti. Ada basını şimdi de Chelsea'nin aralarında Uğurcan Çakır'ın da olduğu 3 kaleciyle ilgilendiğini duyurdu. İlk sırada Manchested United'dan Dean Henderson var. Ancak ManU, onu ya De Gea'nın yerine 1. kaleci yapacak ya da yurt dışına kiralayacak. Ajax'tan Onana da Chelsea'nin bir alternatifi. Ancak Frank Lampard'ın ilk tercihinin Uğurcan Çakır olduğu kaydedildi.
NEWTON'A SORDULAR
Chelsea'nin Uğurcan Çakır'ı 8 sene bünyelerinde görev yapan Eddie Newton'a sorduğu kaydedildi. İngiliz çalıştırıcının da Uğurcan için "O birinci sınıf bir kaleci. Büyük bir yeteneğe ve potansiyele sahip" dediği kaydedildi. Trabzonspor 20 milyon euro üzeri teklifler için kapısını açık tutuyor.
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