17 Ağustos 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hazırlıklar başlıyor

Hazırlıklar başlıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Tesislerde bir araya gelecek oyunculara öncelikle COVID-19 ve rutin sezon öncesi testleri yapılacak. Teknik direktör Eddie Newton ilk yapılan idmandan itibaren yeni sezon felsefesini oyuncularına aktaracak.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Tesislerde bir araya gelecek oyunculara öncelikle COVID-19 ve rutin sezon öncesi testleri yapılacak. Teknik direktör Eddie Newton ilk yapılan idmandan itibaren yeni sezon felsefesini oyuncularına aktaracak.

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