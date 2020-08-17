Hazırlıklar başlıyor

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Tesislerde bir araya gelecek oyunculara öncelikle COVID-19 ve rutin sezon öncesi testleri yapılacak. Teknik direktör Eddie Newton ilk yapılan idmandan itibaren yeni sezon felsefesini oyuncularına aktaracak.

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayıp, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün başlıyor. Tesislerde bir araya gelecek oyunculara öncelikle COVID-19 ve rutin sezon öncesi testleri yapılacak. Teknik direktör Eddie Newton ilk yapılan idmandan itibaren yeni sezon felsefesini oyuncularına aktaracak.

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